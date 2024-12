LADISPOLI – Circa 120mila euro sul piatto per la riqualificazione del piccolo approdo di via Marco Polo. Lavori iniziati e già a buon punto sul lungomare nord della città grazie ad un contributo economico regionale e in parte anche soldi comunali. Nel dettaglio si tratta di un piano straordinario per la realizzazione di interventi mirati a valorizzare e promuovere il patrimonio ittico, in questo caso quello storico di Porto Pidocchio. Un nome che comunque è anche destinato a cambiare in futuro. Nel frattempo grazie al cantiere sarà costruito un vero e proprio mercato ittico all'aperto per consentire la vendita diretta del pescato locale stagionale. Il progetto include servizi igienici, con docce e spogliatoi, con la possibilità di collocare piccoli manufatti, di facilissima rimozione, a carico degli interessati. Soddisfatta la categoria che da anni paga dazio per via dei problemi relativi all’insabbiamento del fondale marino. «Un passo in avanti diciamo – parla Giampaolo Agrestini, pescatore professionista – è sicuramente una struttura adeguata alla nostra attività, ben delimitata da recinzioni che ci metterà nelle condizioni di avere un rapporto anche diverso con la clientela». La costa sta cambiando look. Da una parte il villaggio dei pescatori, dall’altra la pista ciclopedonale e la conseguente rimozione di parcheggi con cambi di sensi di marcia. Ma il sogno vero per i pescatori è quello di avere un approdo grande e in grado di ospitare molte più imbarcazioni. Tuttavia Ladispoli è stata inserita dalla Regione Lazio nel Piano dei Porti di interesse economico tramite una delibera che ha previsto nuovi siti e approdi di dimensioni comprese tra i 300 ed i 500 posti barca, in conformità con gli aspetti ambientali e costieri. Una novità rispetto al passato per la definitiva entrata in vigore del principale strumento per la piena valorizzazione delle coste del Lazio in chiave economica, turistica e commerciale, tenendo conto, rispetto al primo Piano del 1998, della maggiore esigenza di preservare la tutela del paesaggio. Ora però nel presente ci sono gli interventi di sicurezza che sono arrivati quasi a compimento. A breve verrà annunciata la data dell’inaugurazione.

