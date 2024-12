MONTALTO – Un altro weekend trascorso con episodi di violenza a Montalto di Castro.

Un uomo di origini sarde e una donna calabrese sono venuti alle mani durante una lite scoppiata in un bar del centro, nei pressi del teatro Lea Padovani.

Secondo quanto ricostruito, i due stavano consumando bibite in compagnia di una decina di persone di nazionalità diverse quando, per cause in corso di accertamento, tra i due è scoppiata una lite, prima verbale e poi a suon di botte.

L’uomo avrebbe afferrato un bastone prelevandolo da un vaso e lo avrebbe scagliato contro la donna.

Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno arrestato l’uomo e lo hanno tradotto presso il carcere di Civitavecchia Borgata Aurelia.

Come si ricorderà, in quella zona a ridosso del bar di Montalto, in questi mesi si sono registrati diversi episodi di violenza e liti, anche a suon di coltellate.

©RIPRODUZIONE RISERVATA