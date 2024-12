VETRALLA - Gran finale di anno per la letteratura della Tuscia. Il sindaco di Vetralla Sandrino Aquilani e la docente e giornalista viterbese Anna Maria Stefanini sono stati fra i vincitori del prestigioso premio letterario europeo Oscar Wilde 2024. La premiazione si è svolta nella sala Dolce Vita del Grand hotel Marriot Flora, a via Veneto a Roma il 27 dicembre. Presenti alla premiazione il presidente del Premio dott. Luca Filipponi, la prestigiosa giuria, illustri rappresentanti della letteratura, dell'arte e della cultura internazionale. Il Menotti Art Festival ha ricevuto il consenso del Ministero della Cultura e la coesione e la partnership con il Premio Oscar Wilde di cui il prof Luca Filipponi è stato eletto presidente e il premio Bancarella, con il quale lo Spoleto Art Festival ha iniziato una proficua collaborazione con il Premio Bancarella di Pontremoli. Dopo la presenza a Stoccolma al Nobel Week ed all'Accademia dei Nobel a Sanremo a Villa Nobel, Luca Filipponi, mecenate dell'arte e della Cultura, ha presenziato a Roma il 27 dicembre la cerimonia di premiazione del Premio Internazionale Oscar Wilde che ha visto tra le protagoniste Sabrina Morelli, scrittrice e poetessa e vice presidente del premio Oscar Wilde, Maria Concetta Borgese, scrittrice e letterata siciliana in qualità di Presidente della Commissione Scientifica del Premio e il magistrato Angelo Turco, in rappresentanza del prof. Catapano dell'Università Auge. Tra gli ospiti del premio la musicista Elena Sabatino, direttore artistico musicale del Menotti art Festival Spoleto, Daniele Cappa Patron del Marchio Wilde Premio letterario Europeo, nonchè autore di successo e caporedattore del quotidiano la Notte. La presentazione della serata evento è stata affidata alla bellissima e bravissima Barbara Lenti, confermata dopo il successo del premio Spoleto Art Festival Letteratura. Confermatissime anche le partneship con L'Accademia Auge del Rettore Prof Giuseppe Catapano e del Presidente prof Cesare Cilvini e con la Fondazione Tau del dott Umberto Giammaria che sarà tra i protagonisti dela sezione accademica del Premio Wilde che svolgerà il giorno 6 febbraio insieme al Premio Internazionale Comunicare l'Europa presso la Sala del Parlamento Europeo in piazza Venezia 6, sempre a Roma.

