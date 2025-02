TARQUINIA - È stata una festa la premiazione del concorso “Presepe in famiglia” organizzato dall’associazione culturale Viva Tarquinia, che ha visto 54 partecipanti con creazioni artistiche e scenografiche, tutte cariche di passione e dedizione.

La cerimonia si è tenuta il 2 febbraio a palazzo Bruschi Falgari, di fronte a un pubblico numeroso, tra cui erano presenti il sindaco Francesco Sposetti, don Augusto Baldini e il professore Tiziano Torresi per la Diocesi di Civitavecchia – Tarquinia, Antonio Menegaldo per l’associazione Amici del Presepe, consiglieri comunali, i volontari della stessa associazione culturale Viva Tarquinia e molti degli iscritti alla rassegna.

“Un sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti, per il loro impegno e la loro creatività che hanno reso questa edizione un successo – afferma la presidente dell’associazione culturale Viva Tarquinia Maria Antonietta Valerioti -. Ringrazio, poi, Fabrizio Ercolani e Laura Liguori presentatori della cerimonia, per aver sostituito egregiamente Stefano Tienforti, che non ha potuto essere presente. L'evento è un’occasione per valorizzare l'arte e la tradizione del presepe e ogni anno cresce il numero degli iscritti e la qualità artistica delle opere. Dà soddisfazione la partecipazione di persone da varie città italiane e l’obiettivo è quello di far diventare “Presepe in famiglia” un concorso nazionale, lavorando di concerto con l’Amministrazione comunale, la Pro loco Tarquinia e la Diocesi di Civitavecchia – Tarquinia”. I riconoscimenti sono andati a Luana Ferri, per la scenografia più suggestiva, con un'opera che ha colpito per la sua capacità di ricreare atmosfere natalizie uniche; a Elisa Federici, per l'artigianalità, grazie alla meticolosa cura dei dettagli e l’abilità nella realizzazione delle figure; ad Alessandra Maltoni, per l’originalità del suo presepe, reso un'opera distintiva e creativa. Per i presepi nelle chiese, è stata premiata, per la scenografia, la rappresentazione della chiesa Santa Maria in Castello, opera di Roberta Sabbatini e Simone Acciaresi. Per la categoria dedicata ai presepi inviati da persone non residenti a Tarquinia, sono stati premiati Vincenzo Santoro, da Roma, per la scenografia del suo presepe, che ha saputo catturare la tradizione e l'innovazione; Daniele Turchetti, da Bergamo, per l’originalità, che ha conferito un tocco unico alla sua creazione; e Adriano Campi, da Mantova, per l'artigianalità, con una realizzazione che ha stupito per la perfezione dei dettagli.

