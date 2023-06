È di due persone denunciate e altre due segnalate per uso di sostanze stupefacenti, il bilancio dei controlli svolti dalla compagnia di Ronciglione negli ultimi due giorni. In particolare, a Bassano Romano, i militari hanno rintracciato all’interno di un bar un pregiudicato del luogo che nei giorni scorsi era stato arrestato per furto di un’auto e posto ai domiciliari. L’uomo non era presente controllo presso abitazione e i militari si sono messi sulle sue tracce individuandolo all’interno di un bar e ricondotto in abitazione. A Capranica, invece, al termine degli accertamenti relativi a un incidente stradale, una ragazza è stata denunciata poiché ha rifiutato di sottoporsi ai test per verificare l’eventuale alterazione da alcolici o droga. Infine, nel corso dei controlli della circolazione stradale, un equipaggio dell’aliquota radiomobile ha controllato due persone risultate in possesso di modiche quantitativi di hashish e cocaina. A entrambe è stata ritirata la patente.