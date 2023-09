RONCIGLIONE – Incrementata l’attività di videosorveglianza e controllo in piazzale Enrico Mancini per identificare i responsabili dei frequenti danneggiamenti a cui è sottoposta l’area.

«Attraverso la recente installazione di nuove telecamere e grazie alla sinergia tra il comando dei carabinieri e la polizia locale di Ronciglione – ha dichiarato il sindaco Mario Mengoni – è stata messa in campo un’efficace azione di sicurezza e prevenzione in tutto il piazzale, con controlli più ferrei per individuare gli autori di atti di vandalismo. In questo modo riusciremo a contrastare questo spiacevole fenomeno, risalendo immediatamente ai responsabili e procedendo alla denuncia presso le autorità competenti. Confidiamo nella responsabilità dei cittadini e nella loro collaborazione nel caso si trovassero ad assistere a comportamenti illeciti, invitandoli a denunciarli alle forze di polizia».

Oltre alla videosorveglianza, continueranno i controlli da parte dei carabinieri e della polizia locale su piazzale Mancini, per verificare delle situazioni potenzialmente a rischio che spesso sfociano in atti illeciti e di non rispetto del bene pubblico.

