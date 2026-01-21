Al via domani la manutenzione alberature in via Lorenzo da Viterbo. A tal proposito si rende necessario il divieto di transito veicolare dalle 7,30 alle 17 nel tratto compreso tra via del Massaro e piazza Crispi. I lavori verranno eseguiti progressivamente da via del Massaro a via Vanni e successivamente da via Vanni a piazza Crispi. Durante i lavori di potatura saranno realizzati dei percorsi alternativi, in sicurezza, per il transito dei pedoni. «L’ordinanza di limitazione alla circolazione su via Lorenzo da Viterbo è un provvedimento necessario per consentire interventi di potatura programmati e indispensabili - spiega l’assessore al verde pubblico Giancarlo Martinengo - Si tratta di operazioni di manutenzione del patrimonio arboreo che permettono di prevenire rischi e tutelare il decoro urbano. Ci scusiamo per gli eventuali disagi, confidando nella collaborazione della cittadinanza per il buon esito dei lavori».