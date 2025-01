LADISPOLI - «Prenderanno il via lunedì prossimo gli interventi di potatura che gradualmente interesseranno gran parte della città». L’annuncio è dell’assessore ai lavori pubblici e igiene urbana, Marco Pierini.

Nei mesi scorsi sono state diverse le segnalazioni da parte dei cittadini relative a veri e propri “tappeti” di foglie secche lungo strade e soprattutto marciapiede. Una situazione anche di pericolo per i pedoni che a causa delle foglie, magari bagnate, sarebbero potuti incorrere in incidenti. «Mettere in sicurezza il verde pubblico – ha spiegato Pierini annunciando le potature – significa valorizzarlo e salvaguardarlo. Per questo motivo abbiamo varato un piano straordinario di potature che riguarderà l’intero territorio comunale per un importo totale di circa 130 mila euro. Le priorità di intervento sono state stabilite sia sulla base delle criticità rilevate dai tecnici che delle segnalazioni arrivate dai cittadini. È bene sottolineare che tutte le modalità di esecuzione e la sua regolarità saranno certificate da un agronomo qualificato». Le strade interessate ai primi interventi sono: via D’Annunzio, piazza Domitilla, piazza Matteotti, via Battisti, via Cavour, via Palermo, via Trieste, via Venezia e via Trento. Nei tratti interessati dai lavori saranno istituiti di divieto di sosta e di fermata, con rimozione forzata, e divieto di transito temporaneo. «Nelle prossime settimane – ha concluso Pierini – di volta in volta saranno comunicate le vie interessate dai nuovi interventi. Colgo l’occasione per invitare i cittadini alla massima collaborazione ed a rispettare i divieti di sosta temporanei nelle strade interessate dagli interventi».

