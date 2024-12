TOLFA - Con l'ordinanza numero 58 del 17 giugno scorso il comune di Tolfa, per un intervento di potatura, ha stabilito limitazioni del traffico veicolare nella frazione di Santa Severa Nord.

"Vista la necessità dell'amministrazione comunale di Tolfa di porre in essere un intervento di potatura di alcune piante in un'area della frazione di Santa Severa Nord, nello specifico in via dei Garofani - si legge nell'ordinanza - si ritiene necessario per la salvaguardia della pubblica incolumità e per la piena riuscita dei lavori disporre alcune limitazioni al traffico veicolare". Visto il vigente codice della strada e l'articolo 5 del decreto legislativo del 18 agosto del 2000 l'amministrazione comunale ordina il divieto di sosta e di transito in via dei Garofani dalle ore 7.30 al termine dei lavori del giorno 19 giugno prossimo.

