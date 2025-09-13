S. MARINELLA - In occasione del IX Trofeo del Circuito Storico “La Dolce Vita” Tributo a Giorgio Mazzolla, in programma oggi e domani, Poste Italiane ha realizzato uno speciale annullo. Il trofeo è un evento imperdibile per gli appassionati di auto d’epoca, collezionismo e cultura automobilistica. La manifestazione rievoca il fascino degli anni in cui Santa Marinella era punto di ritrovo per scrittori, artisti e protagonisti del cinema, riportando in vita l’eleganza di un’epoca irripetibile. Con una media di diecimila presenze, si è affermata come una delle più seguite nel centro Italia. L’edizione 2025 sarà dedicata a Giorgio Marzolla, storico e collezionista di fama internazionale. Nato a Crespino, iniziò a guidare durante la guerra nel 1943 e si trasferì poi a Roma, lavorando alla Ford dopo gli studi in ingegneria. Autore di numerosi libri e conferenze, ha dato un grande contributo alla cultura dell’automobilismo storico, diventando un punto di riferimento per studiosi e collezionisti. Per chi desidera un ricordo della manifestazione, oggi pomeriggio dalle 17 alle 21.30 presso lo stand di Poste Italiane a Largo Innocenzo, sarà possibile timbrare con l’annullo tutte le corrispondenze presentate. Saranno inoltre disponibili le più recenti emissioni di francobolli insieme ai tradizionali prodotti filatelici, folder, pubblicazioni e tessere, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti. Gli appuntamenti in città quest’anno si svolgeranno nella splendida cornice di Caccia Riserva, a Largo Mons. Ostilio Ricci, nella zona liberty del Centro Storico. Il presidente Padelletti ringrazia il Comune, la Regione e gli sponsor che contribuiscono alla realizzazione del trofeo. Il tracciato attraverserà borghi storici e paesaggi suggestivi, con il coinvolgimento dei comuni di Civitavecchia e Tarquinia, che offriranno momenti culturali e visite guidate per accogliere gli equipaggi.

©