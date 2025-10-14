TARQUINIA – Porto turistico a Tarquinia in primo piano. L’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli (Lega) incontra il territorio della Tuscia e le sue rappresentanze insieme alla capogruppo in Regione Lazio Laura Cartaginese. L’appuntamento è per giovedì 16 ottobre, quando il titolare della delega alla Protezione civile si recherà in visita istituzionale alla Provincia di Viterbo, nella sua sede di Palazzo Gentili in via Saffi, dove è in programma per le 15,30 un incontro con le associazioni di Protezione civile di tutta la Tuscia.

«Sarà un momento di confronto importante – spiegano dalla Lega Viterbo - che darà l’opportunità di uno scambio diretto tra le tante realtà operose che si impegnano quotidianamente sul territorio, e chi è chiamato a decidere e ad attivarsi a livello istituzionale, affinché esse possano esercitare il loro ruolo nel miglior modo possibile, sia per i volontari, sia per la cittadinanza a servizio della quale si pongono».

Alle 18,30, l’assessore Ciacciarelli si sposterà proprio a Tarquinia, dove è previsto un incontro pubblico dedicato alla recente delibera regionale relativa alla realizzazione di nuovi porti nei comuni di Tarquinia e Montalto di Castro.

L’incontro rappresenterà un’importante occasione per illustrare i contenuti del provvedimento, gli obiettivi strategici e le ricadute sullo sviluppo infrastrutturale e turistico del litorale.

La Lega invita i cittadini e gli operatori del settore a partecipare.

