CIVITAVECCHIA – In ottemperanza alla Determinazione direttoriale di febbraio di quest’anno, cambiano aspetto anche le teche espositive di ADM posizionate a scopo informativo nelle aree ad alta frequenza di turisti all’interno degli scali portuali.

Le vetrinette, presenti in molti porti d’Italia e allestite con campioni di prodotti contraffatti oggetto di sequestri, espongono merce, intercettata e tolta dal mercato, al fine di illustrare ai visitatori i risultati della lotta condotta da ADM nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni della contraffazione e della concorrenza sleale attuata in maniera illegale da parte di operatori economici scorretti; un'attività, quella messa in campo dagli uffici doganali, fondamentale per tutelare sia le produzioni italiane, il Made in Italy, sia la sicurezza e la salute dei consumatori.

All’interno del Porto di Civitavecchia, l’istallazione di due teche espositive avvenuta lo scorso anno risponde a tale finalità divulgativa, raggiunta anche attraverso la scelta del posizionamento all’interno del principale terminal crocieristico, proprio nel corridoio di maggior passaggio del flusso di turisti, messo a disposizione del gestore Roma Cruise Terminal srl.

Nelle teche, che attualmente espongono campioni di abbigliamento, accessori di moda griffati ed elettronica di consumo, rappresentativi dei numerosi sequestri operati dai funzionari ADM in servizio presso l’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia, si sono aggiunti anche altri esemplari contraffatti di orologi da polso per uomo di due noti marchi del lusso.

La costante attività di contrasto alla violazione dei diritti di proprietà industriale condotta dagli Uffici delle dogane ha portato a intercettare e sequestrare nel 2021 su tutto il territorio nazionale oltre 6.000.000 di pezzi di merce contraffatta per un valore complessivo di 10.500.000 euro, di cui oltre 1.800.000 euro di valore per merci appartenenti alla categoria merceologia Abbigliamento ed accessori (Fonte Libro Blu 2021).

