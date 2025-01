FIUMICINO - Porto corcieristico, parola al sindaco Baccini: il primo cittadino risponde alle osservazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato riguardo alla concessione per la realizzazione del porto crocieristico di Isola Sacra , confermando che la durata della concessione sarà rivalutata. Secondo il Sindaco, gli anni di concessione saranno ridefiniti in base alla nuova convenzione, considerando un aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) da parte del soggetto proponente.

L’Agcm aveva, infatti, chiesto al Comune la dimostrazione derevalenza della funzione turistica e una rivalutazione della durata della concessione. Il Primo cittadino ` risponde:

«Solo attraverso il PEF, che rifletterà i costi e i ricavi effettivi legati alla funzione sia diportistica che crocieristica, si potrà stabilire il periodo necessario per il rientro degli investimenti e determinare quindi la durata finale della concessione. – conferma il Primo Cittadino. – In merito alle osservazioni sull’equilibrio tra la nautica da diporto e l’attività crocieristica, la valutazione dovrà riguardare non solo gli spazi e le infrastrutture, ma anche i ricavi derivanti dalle due attività, un aspetto che sarà attentamente considerato nel PEF rivisitato. – prosegue – Infine, riguardo alle preoccupazioni sollevate sulla concorrenza con il porto di Civitavecchia, ribadisco come già fatto più volte, che non ci sarà alcuna sovrapposizione, sia perché la Royal Carribbean è libera di poter servire anche Civitavecchia, non abbiamo l’esclusiva, e sia perché presso il porto di Fiumicino – Isola Sacra, potrà attraccare qualunque compagnia lo richieda a parità di condizioni».