LADISPOLI – Torna l’incubo dei finestrini delle auto sfondati per rubare davanti alle scuole. È accaduto nuovamente in città l’altra mattina come segnalato da una residente. «Vicino al plesso scolastico del quartiere Miami – è quanto scrive Fiorenza – hanno rotto il vetro dell’auto di mia nuora rubando lo zainetto con dentro cellulare, portafogli e i documenti». Un film visto e rivisto quest’anno dove però in alcune occasioni i malviventi erano stati bloccati dalle forze dell’ordine. Poi per mesi non si è sentito più parlare di questo fenomeno fino, appunto, a martedì mattina. «Se qualcuno ha visto ci informi, speriamo ci siano gli impianti di videosorveglianza. Sul caso è stata presentata denuncia», conclude la signora. C’è di nuovo allerta dunque per i furti con scasso ad opera di furfanti che magari approfittano della distrazione dei genitori per entrare in azione.

