«La notizia dell’elezione del professor Stefano Poponi a nuovo presidente della Fondazione Its segna una fase importante per l’ente, che si occupa da due anni della formazione di professionisti qualificati nell’ambito dell’energia». Così, in una nota, l’Università della Tuscia. La sua nomina, avvenuta all’unanimità da parte del Consiglio di amministrazione, evidenzia la fiducia nelle sue capacità e conferma il ruolo dell’Università per lo sviluppo di attività della Fondazione.

«È un onore assumere questo incarico e sono pronto a lavorare con impegno per continuare a rafforzare la missione della Fondazione e intendo coinvolgere tutti i consiglieri e stakeholder nelle attività per contribuire alla crescita dei territori di riferimento», ha dichiarato il professor Poponi. Il professor Ruggieri, che ha guidato la Fondazione nei primi due anni, ha espresso parole di stima e apprezzamento nei confronti del suo successore: «Poponi rappresenta una scelta di continuità, la sua competenza e le esperienze maturate consentiranno di guidare la Fondazione con equilibrio verso nuovi obiettivi». La Fondazione Its guarda al futuro con ottimismo, certa che l’ente continuerà a crescere e a consolidarsi come un punto di riferimento fondamentale per l’istruzione tecnica e la formazione professionale in Italia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA