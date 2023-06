CIVITA CASTELLANA – Domani dalle 8 alle 12, in via fiume Treia (mercato), Civita Castellana, l’Anpi sarà presente con un gazebo di solidarietà per le popolazioni alluvionate.ù

«Un’iniziativa - spiegano dalla sezione Anpi Carla Capponi della città delle ceramiche - per sensibilizzare ad aderire palla campagna di sottoscrizione nazionale per le popolazioni colpite dall’alluvione promossa dall’Anpi».