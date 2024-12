SANTA MARINELLA - Il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei torna sul progetto di ampliamento del ponte Valdambrini e ne spiega dettagli e vantaggi. «Dopo oltre settant'anni Santa Marinella sta vivendo una stagione di rinascita - afferma Tidei - Una stagione all’insegna di grandi opere strategiche, opere che non solo miglioreranno servizi pubblici e quindi qualità della vita dei cittadini, bensì significheranno concreti nodi strategici infrastrutturali, sviluppi che renderanno la città ecosostenibile per una dimensione legata alla ciclopedonalità. Oltre alla prossima ed imminente ciclopedonale con il finanziamento del litorale per il progetto "dal Porto al Castello", infatti, abbiamo sottoscritto l'accordo programmatico con Rfi per l'ampliamento del Ponte località Valdambrini». «Detta opera - spiega il sindaco - conseguirà un finanziamento di Rfi per due milioni e duecentomila euro ai quali susseguirà quello già conseguito Pnrr di un milione e seicentomila euro. Entrambi i finanziamenti permetteranno pertanto di sistemare e riqualificare tutto il nodo viario tra via Aurelia e via Valdambrini per un totale quindi di tre milioni e ottocentomila euro. Entro il mese di novembre approveremo il progetto già redatto da Rfi e procederemo all'indizione di gara con tempi celeri: ciò al fine di avere già nei primi mesi del nuovo anno l'opera cantierabile. Credo con fermezza che sia la vasca di laminazione per due milioni di euro ed un nodo viario strategico come quello di Valdambrini per tre milioni e ottocentomila euro rappresentino fatti concreti destinati a cancellare qualsiasi demagogia politica e strumentale contro questa amministrazione. Ne rafforzano la concretezza, il pragmatismo e la volontà di raggiungere traguardi, obiettivi strategici che possano senz'altro far del bene ad un territorio già fragile come quello di Santa Marinella». ©RIPRODUZIONE RISERVATA