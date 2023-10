TARQUINIA – Il Codacons ha presentato un esposto alle Procure della Repubblica di Viterbo e Civitavecchia sul caso della strada Provinciale litoranea tra Montalto di Castro e Tarquinia.

I lavori per la messa in sicurezza del ponte sul canale al km 3+200 della Provinciale litoranea tra Montalto di Castro e Tarquinia, iniziati il 15 maggio 2023, sono proceduti al rilento al punto che ad oggi, nonostante il termine del 12 ottobre previsto per la conclusione dei lavori, la situazione è rimasta invariata: la litoranea è sempre chiusa, e la complanare del Pidocchio è l’unica strada alternativa percorribile. E ciò nonostante il Codacons con diffida del 29.09.2023 (seguita ad altre innumerevoli segnalazioni in tema) abbia rappresentato alla Provincia di Viterbo l’urgenza di concludere i lavori a tutela della sicurezza pubblica e il forte ritardo che si poteva verificare osservando il cantiere. In data 3 ottobre 2023 sulla complanare del Pidocchio si verificava un grave incidente stradale da ascriversi all’omissione di manutenzione della rete stradale da parte della Provincia di Viterbo, che non ha consentito la riapertura della Litoranea in tempi idonei e lasciato la disponibilità unicamente della complanare del Pidocchio, caratterizzata da totale mancanza di sicurezza. “Nel caso di specie – scrive il Codacons nell’esposto - sembrerebbe configurarsi una responsabilità penale della Provincia di Viterbo per possibili omissione di atti di ufficio, attentato alla sicurezza dei trasporti e lesioni personali stradali gravi o gravissime ex art. 590 bis del Codice Penale, quest’ultimo in concorso con il responsabile del sinistro. Per tali motivi l’associazione ha chiesto alle due Procure di “procedere a tutti gli accertamenti del caso, al fine di verificare il configurarsi di eventuali illeciti e responsabilità, pur ulteriori e diversi da quelli ipotizzati nel presente scritto, oltre che, in caso affermativo, di esperire l’azione penale”.

