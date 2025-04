VITORCHIANO - Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria del Ponte nuovo. «Come già anticipato - ricordano dall’amministrazione comunale - la Provincia di Viterbo ha avviato, a metà del dicembre scorso, i lavori di manutenzione straordinaria del Ponte Nuovo lungo strada Teverina. Gli stessi sono infatti partiti martedì 17 dicembre 2024 con le attività di allestimento del cantiere e la calata, dal ponte, dell’impalcatura. Previste importanti attività di verifica e ricognizione, con lavori di installazione di catene e successivo consolidamento delle volte».

«Sarà anche eseguita una pulizia straordinaria dalle piante infestanti - proseguono dal Comune -. Lavori che, salvo le due specifiche giornate di avvio lavori (per allestimento cantiere) fine lavori (per rimozione materiali) non impatteranno sulla viabilità e logistica di Vitorchiano. Restiamo dell’idea che il dialogo tra enti sia fondamentale per lo sviluppo del territorio e interventi sinergici di questa natura ne sono la dimostrazione. A tal proposito ringraziamo il presidente della Provincia di Viterbo Romoli Alessandro e l’assessore delegato alla viabilità Maurizio Palozzi per l’attenzione mostrata», conclude l’amministrazione comunale.

