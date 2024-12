LADISPOLI – «Quel ponte sta cadendo a pezzi. Le segnalazioni risalgono a un anno fa addirittura ma nessuno è intervenuto». Dopo i cittadini si muove anche l’opposizione che punta il dito contro i pericoli sul cavalcaferrovia Nove Novembre. Un ponte malandato dove automobilisti e motociclisti rischiano incidenti ogni giorno per la spaccatura del giunto del cavalcaferrovia che collega l’ufficio centrale di via Sironi e la biblioteca comunale Peppino Impastato a viale Europa e il quartiere residenziale del Miami. «Una interruzione con danneggiamento del manto stradale in due tratti del ponte – rilanciano i dem locali - è dannosa per le vetture, ma soprattutto pericolosa per motocicli e biciclette. A nulla sono servite le segnalazioni dei nostri consiglieri Silvia Marongiu e Crescenzo Paliotta a cui si aggiungono quelle di tanti cittadini. Le loro richiesta pure sono rimaste inascoltate». Gli uffici preposti di Palazzo Falcone sono intervenuti solo posizionando dei cartelli stradali ma è chiaro che servono contromisure perché, specie nei giorni di pioggia, la situazione è assai rischiosa. «Occorre prendere atto – conclude la nota del Partito democratico - dell’inerzia dell’amministrazione del sindaco Grando, che oramai dedica tempo e molti soldi pubblici esclusivamente al pubblico spettacolo. Serve un intervento urgente. È passato troppo tempo dalle prime segnalazioni e non ci sono più scusanti». La scorsa settimana a farne le spese un uomo caduto rovinosamente sull’asfalto con il proprio monopattino.

