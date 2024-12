CERVETERI - Pulizia straordinaria delle spiagge di Campo di Mare in vista della stagione estiva e soprattutto in vista del ponte della Festa della Liberazione. Obiettivo: «Rendere le nostre spiagge pulite, accoglienti e sempre più appetibili a residenti e villeggianti», spiega il sindaco Gubetti. I lavori sono partiti all'alba di ieri con la rimozione dei rifiuti che «durante l’inverno si sono accumulati sull’arenile e proseguiremo nei prossimi giorni anche con il posizionamento delle passerelle per consentire alle persone con disabilità motorie di fruire ugualmente del nostro mare. Un mare di qualità, che viene costantemente monitorato dal Ministero dell’Ambiente e che grazie al nostro lavoro, iniziato già dalla precedente esperienza amministrativa in cui ricoprivo il ruolo di assessore all’Ambiente, oggi possiamo definire pulito e degno di una città a vocazione balneare come la nostra». «Sperando che il meteo ci sia di aiuto e si stabilizzi – ha aggiunto Gubetti – già nei prossimi giorni i nostri operatori ci consegneranno delle spiagge pulite: spetterà poi a noi, alla nostra educazione far sì che rimangano tali». Pulizia delle spiagge e posizionamento delle passerelle per i diversamente abili a parte, villeggianti e residenti dovranno aspettare ancora qualche settimana per poter fruire anche dei servizi offerti dagli stabilimenti balneari della zona (anche semplicemente per godersi un bel gelato o comprare una bottiglietta d'acqua). Battenti ancora chiusi infatti, in attesa dell'avvio ufficiale della stagione estiva che dovrebbe arrivare per il Primo Maggio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA