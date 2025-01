ALLUMIERE - Riuscito pranzo amarcord per un gruppo della vecchia guardia gagliarda e tosta della Contrada Polveriera.

Lo scorso 11 gennaio a Civitavecchia si è tenuto il tradizionale pranzo di quei ragazzi fantastici che riuscirono a portare la Polveriera a vincere il primo Palio rossoblu.

"Nell'anno 1976 l'allora presidente della Polveriera Paolo Brutti contattò il nostro gruppo di amici per dargli una mano per la gestione della Contrada - spiegano Mauro Pomponi e il resto del gruppo - noi giovani e pieni di entusiasmo accettammo l'invito "d'aiuto" e da lì iniziò la nostra avventura nella Contrada Polveriera.

Il nostro obiettivo da subito fu quello di portare il primo Palio nella nostra Contrada che non l'aveva mai vinto. Finalmente nell'anno 1983 coronammo quel sogno vincendo la 19esima edizione del Palio".

Questo gruppo ha dato veramente tanto sia alla Contrada che al Palio stesso: "Siamo stati i primi ad organizzare le cene in piazza e per questo ogni anno organizziamo questo pranzo per ritrovarci e per ricordare i bei tempi. Quest'anno il pranzo l'abbiamo organizzato al ristorante Il cavallino bianco".

I protagonisti di questo pranzo sono: Danilo Antonacci, Arnaldo Appetecchi, Paolo Brutti, Giulio Caparbi, Sandro Cirilli, Ivano Costa, Egidio Ciambella, Gianni Costanzo, Luigi Del Frate, Felice Del Frate, Sergio Di Camillo, Luigi, Franceschini, Amedeo Galletti Carlo libbi, Luigi Mellini, Alfio Pinardi, Mauro Brunori Remo Regnani, Gianni Superchi, Alberto Vernace ed Ezio Sgamma.

Tutti e due hanno ricordato il bellissimo periodo vissuto: tutti insieme hanno ricordato quelli che del gruppo hanno lasciato la terra, ossia Angelo Superchi Marco Speroni, Paolo Ravaioli, Augusto Parigiani, Livio Granella Claudio Pennesi, Tullio Bonci, Mariano Granella e Mauro Sgamma.

