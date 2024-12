CERVETERI – I rinforzi non andranno in vacanza. Quattro agenti stagionali della Polizia locale di via Friuli resteranno operativi fino al 31 dicembre. Forze fresche per il comando di Cerveteri in perenne sottorganico e sempre alle prese con difficoltà per affrontare la sicurezza e la viabilità nel periodo autunnale ma anche la gestione dei mercati rionali, i consueti posti di blocco, i controlli e tutti gli altri compiti a cui devono rispondere. Ovvio, i sindacati si battono da tempo per chiedere assunzioni in pianta stabile in modo tale da fronteggiare la crisi numerica, mentre il comune etrusco risponde con un contratto a tempo indeterminato dei quattro stagionali. Qualcosa insomma si muove ma è troppo poco. Proprio nel territorio cerveterano ci sarebbe necessità di un corpo molto più imponente per gestire le tantissime frazioni e 125 chilometri quadrati di superficie da coprire. La media parla di un vigile urbano ogni 2mila abitanti quando per l’Anci gli agenti dovrebbero essere almeno il doppio e ben 90 per le normative regionali in base al confronto con la popolazione attuale. Il rischio è che quando gli stagionali andranno via, e cioè dal primo gennaio 2025, si tornerà ad avere una sola pattuglia in alcuni momenti della giornata anziché due. «A Cerveteri – è quanto aveva sostenuto Stefano Lucarini agente della municipale e dirigente Ospol (Organizzazione Sindacale Polizia Locali) - nonostante gli sforzi delle amministrazioni comunali e l’ingresso degli stagionali la situazione non è cambiata di molto. Nel 2010 l’organico era rappresentato da 17 unità, ne sono 4 in più nel 2024. I compiti e le funzioni si sono moltiplicate nel corso degli anni, compreso il controllo del territorio e della sicurezza integrata». Gli agenti di Cerveteri inoltre stanno aspettando una sede idonea per svolgere il proprio lavoro. «C’è stato un grande impegno da parte nostra – risponde Alessandro Gnazi, assessore al Personale – per reperire delle risorse affinché venisse implementato l’organico fino a dicembre. Poi magari valuteremo la possibilità di trovare altri soldi per nuovi stagionali o per qualche contratto a tempo indeterminato. Personalmente ho sempre seguito con attenzione il discorso della nostra Polizia locale».

