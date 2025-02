FIUMICINO - In molti pensano sollo alle multe, ma in realtà la Polizia Locale svolge un ruolo fondamentale - troppo spesso oscuro - nella gestione della sicurezza urbana, nella tutela dell'ambiente e del commercio cittadino. Il Comandante Daniela Carola ci ha illustrato le attività degli agenti e le principali criticità affrontate, evidenziando l'importanza della collaborazione con la cittadinanza per migliorare la qualità della vita sul territorio.

Quali sono le attività quotidiane più frequenti svolte dagli agenti della Polizia Locale sul territorio?

«Le attività più frequenti svolte dalla Polizia Locale quotidianamente sono diverse. Tra le più importanti c’è la rilevazione degli incidenti stradali, i controlli nei cantieri edili e nelle abitazioni per garantire il rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie. Un altro intervento cruciale è la gestione del traffico nei punti critici della città e anche in aeroporto, dove, oltre alla viabilità, si effettuano controlli sulle licenze dei taxi e dei noleggi con conducente. Inoltre, ci occupiamo del ricevimento del pubblico, della gestione delle segnalazioni presso la sala operativa e delle notificazioni e citazioni per la Procura della Repubblica».

Quali sono le principali criticità in tema di sicurezza urbana a Fiumicino e come la Polizia Locale interviene per affrontarle?

«Le principali criticità riguardano la presenza di gruppi di giovani nei parchi pubblici e in alcune zone della città, che possono causare disagi a causa di comportamenti scorretti. Inoltre, affrontiamo il problema dei furti nelle ville e nei centri commerciali come Parco Leonardo e il Centro Da Vinci, dove alcuni malintenzionati rompono i vetri delle auto per compiere furti. Infine, una problematica rilevante è l’abbandono dei rifiuti in alcune aree della città. Per contrastare queste criticità, intensifichiamo il pattugliamento e lavoriamo per essere visibili sul territorio, grazie anche alle recenti assunzioni di nuovi agenti».

Ci sono pattugliamenti specifici in alcune zone ritenute più sensibili?

«Sì, effettuiamo pattugliamenti mirati in zone critiche. Durante l’estate, ad esempio, presidiamo la piazzetta di Fregene, mentre durante l’anno monitoriamo con attenzione Parco Leonardo, i parchi pubblici come il Parco Tommaso Forti e Villa Guglielmi, e i centri commerciali, dove il fenomeno dei furti nelle auto è, come detto, piuttosto diffuso».

Negli ultimi anni il traffico a Fiumicino è aumentato: quali strategie state adottando per migliorare la viabilità e ridurre il rischio di incidenti?

«L’aumento del traffico è evidente, dato che Fiumicino è diventata sempre più attrattiva. Noi interveniamo per agevolare la circolazione nei momenti critici e risolvere gli ingorghi, ma la pianificazione della viabilità e i miglioramenti infrastrutturali restano di competenza dell’area lavori pubblici».

Uno dei vostri compiti è la lotta all’abusivismo commerciale ed edilizio: quali azioni mettete in campo per contrastare il fenomeno?

«Abbiamo due reparti dedicati, quello di Polizia Edilizia Ambientale e quello di Polizia Commerciale, che effettuano controlli costanti. Verifichiamo le attività commerciali sul territorio per individuare eventuali esercizi completamente abusivi. Negli ultimi tempi abbiamo riscontrato un aumento d’irregolarità nel settore delle case vacanze, B&B e affittacamere, oltre che nei parcheggi abusivi. Anche il controllo dello spazio pubblico occupato dai ristoranti è un aspetto su cui interveniamo spesso, in particolare nelle zone più frequentate come Torre Clementina, la Darsena e il Lungomare».

Fiumicino è una città con un grande patrimonio naturale: in che modo la Polizia Locale contribuisce alla tutela ambientale?

«Il nostro territorio ha vincoli ambientali e paesaggistici importanti, come la Riserva Statale del Litorale Romano. Il nostro reparto di Polizia Giudiziaria Edilizia Ambientale svolge controlli giornalieri per prevenire abusi edilizi e l’abbandono di rifiuti, spesso in collaborazione con Fiumicino Ambiente».

Esistono servizi specifici per la tutela delle fasce più deboli, come anziani o persone in difficoltà?

«Non esistono servizi esclusivi, ma collaboriamo con i servizi sociali per assistere le fasce più deboli. In alcuni casi interveniamo su loro richiesta o su nostra iniziativa quando rileviamo situazioni problematiche. Grazie alla collaborazione con la Protezione Civile e con associazioni come Misericordia di Fiumicino e l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in congedo, riusciamo a fornire un supporto concreto a chi ne ha bisogno».

Avete attivato campagne di sensibilizzazione per la sicurezza stradale, la legalità o altri temi di interesse pubblico?

«Sì, abbiamo organizzato incontri nelle scuole superiori e medie per educare i giovani sulla sicurezza stradale, con particolare attenzione ai rischi legati alla guida sotto l’effetto di alcol e droghe. Inoltre, ci siamo occupati di bullismo e in passato abbiamo realizzato un opuscolo sulla sicurezza stradale, pubblicato sul sito del Comune».

La tecnologia sta cambiando il modo di operare della Polizia Locale: quali strumenti innovativi utilizzate per migliorare l’efficienza del servizio?

«L’uso della tecnologia è fondamentale per il monitoraggio del territorio e la gestione delle emergenze. Utilizziamo strumenti digitali avanzati per migliorare la rapidità e l’efficacia degli interventi».

Quale messaggio vorrebbe rivolgere ai cittadini per promuovere una maggiore collaborazione con le istituzioni?

«Il miglior aiuto che i cittadini possono dare è segnalare comportamenti incivili o situazioni di pericolo. La collaborazione è essenziale per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme. Inoltre, è importante educare i più giovani alla consapevolezza delle regole e del rispetto della comunità».