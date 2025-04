LADISPOLI – La visita di cortesia dell’onorevole Alessandro Batitlocchio: l’occasione affinché il sindaco, pronto a fare gli onori di casa, annunciasse l’innesto di nuovo personale nella Polizia locale. E così i vigili urbani di viale Mediterraneo si rafforzeranno con quattro stagionali, pronti a garantire il loro supporto per sei mesi, e due a contratto indeterminato, anche se uno dei due arriverà più in là. «Teniamo molto alla nostra Polizia municipale – spiega il primo cittadino Alessandro Grando – tant’è che abbiamo apportato delle migliorie in questo settore, compreso il rinnovo completo del parco auto e l’istallazione di un impianto fotovoltaico che ha reso la struttura praticamente autonoma dal punto di vista energetico. Inoltre abbiamo approvato la pianificazione del personale con sei agenti in più tra stagionali e quelli a contratto indeterminato». Da pochi mesi c’è stato un avvicendamento: è diventato comandante Giorgio Morgan, al posto di Sergio Blasi andato in pensione dopo aver guidato i vigili urbani ladispolani per 13 anni. Per le normative nazionali ci dovrebbe essere un vigile ogni 500 abitanti, numeri lontani rispetto ai 21 di viale Mediterraneo. Tuttavia i sei arrivi rappresenteranno una vera boccata d’ossigeno per la Municipale che devo organizzare anche ferie e malattie estive dell’organico attualmente operativo.

