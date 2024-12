MONTALTO - Il consigliere comunale Decimo Rosi, delegato a Sicurezza, Polizia locale e Protezione civile, replica alle dichiarazioni rilasciate dall’associazione “Insieme Montalto di Castro e Pescia Romana”. «Come al solito - afferma Rosi - gli ex consiglieri Caci e Corona non perdono occasione per tentare di screditare l’operato dell’amministrazione Socciarelli. Tuttavia, anche in questo caso, i loro attacchi si sono trasformati in un autogol». Rosi entra nello specifico: «L’associazione da loro guidata accusa il Comune di non aver partecipato al bando Polizia Locale 4.0, indetto dalla Regione Lazio per dare ai Comuni la possibilità di far partecipare gli agenti a corsi per ottenere la qualifica di pilota per droni. Intendo segnalare agli ex consiglieri Caci e Corona che l’amministrazione non ha partecipato a questa misura di finanziamento poiché il Comune di Montalto di Castro, già dai primi mesi del 2023, possiede in dotazione quattro droni ed ha organizzato i corsi di formazione a quattro agenti di Polizia locale, che hanno regolarmente ottenuto l’autorizzazione alle attività di pilotaggio. Tra l’altro, l’avviso prevedeva un cofinanziamento e noi stiamo invece cercando di ottimizzare le risorse». «La realtà è che, mentre l’opposizione si limita a fare propaganda, in Comune c’è un’amministrazione costantemente focalizzata sulle necessità della comunità montaltese e degli agenti di Polizia locale, i quali svolgono un lavoro prezioso per tutti i cittadini. Per questo, oltre un anno fa, abbiamo acquistato i droni e formato i piloti ben prima che la Regione mettesse in campo questo finanziamento». «Evidentemente - conclude Decimo Rosi - Caci e Corona non sono attenti alle attività che l’ente sta portando avanti in materia di sicurezza, eppure si arrogano il diritto di criticare facendo disinformazione. Sono loro gli unici ad aver perso ‘una buona occasione’: quella di fare una bella figura con i cittadini di Montalto e Pescia Romana».

