CIVITAVECCHIA – Quattrocentocinquindici persone identificate, 222 veicoli controllati, 4 locali sanzionati e 4 giovani trovati in possesso di droga. È il bilancio dei servizi ad Alto Impatto Distrettuale effettuati nella Capitale e sul litorale laziale dagli agenti del I Distretto Trevi Campo Marzio e dei commissariati Romanina, di Civitavecchia, Fiumicino e Anzio Nettuno. In zona Romanina i poliziotti sono stati impiegati in servizi mirati al contrasto del fenomeno denominato autotuning ovvero per accertare la presenza di eventuali modifiche non consentite apportate ai veicoli. Al termine dei controlli, sono state identificate 29 persone, sono stati controllati 16 veicoli e sono stati contravvenzionati 3 automobilisti.

In particolare a Civitavecchia, in vista della più alta affluenza di cittadini e persone nella cittadina balneare in virtù della stagione estiva, sono stati intensificati i controlli del territorio. Venerdì sera gli agenti, unitamente a 4 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, hanno identificato 209 persone e controllato 119 veicoli. 2 gli automobilisti sanzionati per la violazione del codice della strada e 1 la patente ritirata.