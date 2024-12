MONTALTO - Bivaccavano in una capanna a ridosso dell’Aurelia: scoperti dalla Polizia durante un servizio mirato al contrasto e alla repressione dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di Montalto di Castro. Il blitz è avvenuto mercoledì scorso: in azione il personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Viterbo e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Tarquinia, a seguito di attività info-investigativa. In particolare, in una zona a ridosso della strada provinciale Aurelia era stata segnalata una assidua attività di traffico di droga ad opera di alcuni stranieri. Individuata una precisa capanna, i poliziotti si sono avvicinati notando che dalla stessa uscivano tre uomini che si dirigevano lentamente verso la parte opposta, uno dei quali a dorso nudo. Nel momento in cui gli agenti si sono qualificati, i tre hanno cominciato a correre verso la strada, non aspettandosi la presenza di altre pattuglie che li hanno immediatamente bloccati. Gli stessi sono stati identificati in 20enni di nazionalità tunisina, uno dei quali gravato dalla posizione irregolare sul territorio italiano. Piantata nel terreno di fronte alla baracca i poliziotti hanno rinvenuto un’accetta che è stata sequestrata, unitamente ad una mazza da baseball e a circa 1.500 euro in contanti. I due stranieri regolari sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per quanto di competenza, mentre il terzo è stato accompagnato presso il centro di permanenza per i rimpatri di Roma-Ponte Galeria ai fini della successiva esecuzione del provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. La presenza di tali bivacchi di degrado sarà segnalata al Comune di Montalto di Castro al fine della loro rimozione.

