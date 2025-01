SANTA MARINELLA – I coordinamenti dei partiti di centrodestra e i gruppi civici si preparano per le prossime elezioni comunali. «A seguito degli eventi locali degli ultimi giorni – spiegano in una nota – consiglieri, dirigenti e rappresentanti di associazioni del centrodestra si sono riuniti per fare il punto della situazione attuale e per dare seguito ad uno studio di fattibilità del programma che verrà presentato ai cittadini alle prossime elezioni comunali».

Al tavolo è stata invitata la senatrice Mariarosaria Rossi, ormai residente a Santa Marinella, «la quale – affermano dal centrodestra – si è resa disponibile a dare il suo contributo per un progetto politico ed uno sviluppo economico, sociale e culturale di tutto il territorio».

