SANTA MARINELLA – Il consiglio direttivo della Polisportiva Santa Severa, risponde al Sindaco Tidei che nei giorni scorsi aveva accusato la stessa di mala gestione, minacciando di denunciarla alla autorità competenti. “Il degrado è tale – rispondono dalla Polisportiva - da quando il Comune ha preso in custodia l’area a ridosso della stagione turistica, che ci siamo permessi di denunciare a tutti gli organi competenti la violazione di quanto stabilito nel verbale del 24 febbraio scorso che sancisce gli obblighi di sorveglianza, pulizia, manutenzione, bonifica ed il divieto di adibire l’area a parcheggio, tutti obblighi regolarmente disattesi dal Comune. Perizie, fotografie e documenti, provano che l’area, al contrario di ciò che afferma il Sindaco, era in ordine quando è stata rilasciata al Comune in custodia ed ora invece versa in uno stato pietoso, a rischio di incendio ed ordine pubblico. Precisiamo che gli abusi nell’area occupata dalle roulotte che il Sindaco finalmente dice di voler denunciare, sono stati per anni da noi segnalati alle autorità competenti, Comune compreso, senza alcun riscontro da parte loro. Ricordiamo di aver proposto più volte alla Regione una transazione giudiziaria al fine di non interrompere i programmi intrapresi con notevoli investimenti, tutti autofinanziati ed in linea con i piani di sviluppo del Comune, ancora una volta senza riscontro. Gli occupanti senza titolo che non hanno fornito prove in giudizio, precisano al Sindaco che tutti i documenti che ci sono stati richiesti e che provano la verità dei fatti li abbiamo forniti via Pec ogni volta che ci sono stati richiesti, compreso il contestato contratto di affitto, mai disdettato dalla Regione che ne ha incassato regolarmente i canoni. Comunque domenica prossima alle 16,30 ci sarà un incontro che si terrà presso il Bondicafè dove documenteremo pubblicamente le prove alla base delle nostre ragioni ed illustreremo il progetto ottusamente ignorato dalla passata amministrazione regionale”.