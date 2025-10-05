CERVETERI – La pista ciclopedonale e Campo di Mare: un amore mai sbocciato. E ora il clima è ancora più ostile dopo la protesta “raffreddata” nelle scorse settimane dall’intervento di una pattuglia della Polizia municipale che ha fatto rimuovere gli striscioni affissi dai residenti contrari all’opera pubblica. Ne erano stati affissi svariati sulle recinzioni e i cancelli delle case. «Viale Mediterraneo circuito di Formula Uno, parcheggi insicuri, sterrati e lontani da casa». E poi ancora: «Più multe, più furti, zero parcheggi: ma abbiamo la ciclabile». «Dove metto la macchina? Ciclabile su due lati?», sono le domande di un signore che vive in zona. Il consiglio cittadino di Cerenova-Campo di Mare si fa sentire sull’argomento. «Non si tratta di una protesta fine a sé stessa – spiega Alessio Catoni – ma di persone che, tramite anche il nostro gruppo, hanno inviato proposte migliorative all’amministrazione comunale per trovare una soluzione a questa pista ciclopedonale che sta creando un mucchio di disagi in entrambe i lati. I residenti in viale Mediterraneo non possono più parcheggiare vicino le rispettive abitazioni ma devono recarsi in aree distanti anche 400 o 500 metri dove le strade sono buie perché non adeguatamente illuminate». Da qui le soluzioni suggerite. «Codice della strada alla mano – prosegue Catoni – la ciclabile verrebbe anche mantenuta ma si parcheggerebbero le macchine a fianco ai cordoli e magari si potrebbe ridurre anche il marciapiede, come avvenuto anche in altre città del litorale. Le misure sono idonee per poterlo fare. Solo che il nostro Comune non ha mai risposto alle sollecitazioni e alle pec. Gli abitanti hanno collocato degli striscioni per far sentire le proprie ragioni e nel giro di poche ore la Polizia locale ha intimato di togliere le scritte onde evitare di subire delle contravvenzioni per un fantomatico articolo di legge. Continuiamo a dire che questa classe politica che governa non vuole proprio trovare delle soluzioni al problema».

