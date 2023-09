FIUMICINO - Nel complesso scolastico “IC Colombo”, precisamente presso il plesso di Parco Leonardo “Il Perugino”, si è scatenata una controversia che sta creando notevole disagio. Un disagio che coinvolge direttamente molte famiglie degli alunni frequentanti gli istituti.

La questione riguarda il servizio di tempo pieno pomeridiano, reso difficile da tariffe giudicate eccessive dai genitori. imposte da associazioni private.

L’attenzione si è focalizzata soprattutto sui costi elevati che l’associazione, che gestisce questo servizio all’interno della scuola. richiede per il tempo pieno. In pratica diverse famiglie non riusciranno ad accedere a un servizio che dovrebbe essere accessibile a tutti.

I genitori dei piccoli studenti lamentano anche difficoltà nella comunicazione con l’associazione che gestirà il doposcuola, oltre a lamentare comunicazioni discordanti sui prezzi, il che rende difficile valutare come regolarsi.

La situazione ha creato un forte malcontento tra le famiglie coinvolte e il desiderio comune è quello di trovare una soluzione praticabile.

I genitori stanno pianificando di incontrare la dirigente scolastica per discutere questa problematica e cercare una risposta che possa alleggerire il peso finanziario sulle famiglie e garantire un accesso equo al tempo pieno per i loro bambini.

La questione dei costi esorbitanti per il tempo pieno scolastico si pone come una sfida importante che richiede l’attenzione delle autorità e una riflessione su come rendere l’istruzione accessibile a tutti, indipendentemente dalle risorse economiche delle famiglie.