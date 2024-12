SANTA MARINELLA – Coalizione Futuro contesta alcuni progetti presentati dal sindaco e finanziati con i fondi del Pnrr.

“Un asilo nido concepito nel consorzio privato di Prato del Mare – dicono i dirigenti della lista civica - con cui il Comune ha già perso dei contenziosi legali, è in forte dubbio di realizzazione. Mentre c’è in corso la ristrutturazione della scuola primaria Pirgus e della scuola primaria Centro e la realizzazione di un altro asilo nido presso la scuola Carducci, invece è in ritardo la mensa scolastica del Centro, progetti che, seppur necessari, non hanno colto l’occasione di inserire tutte le scuole comunali in una visione organica ed unitaria. I criteri che ispirano questi progetti e gli altri sulla digitalizzazione sembrano essere più che il frutto di una ragionata riflessione sulle esigenze del territorio, un raffazzonato accaparramento della maggior quantità possibile di soldi. Sarebbero stati necessari interventi strutturali di cui Santa Marinella ha estremamente bisogno. Forse pensare alla creazione di un nuovo depuratore o al potenziamento di quelli già esistenti, visto il raddoppio del numero di abitanti nella stagione estiva o al rifacimento del sistema fognario fortemente deficitario sia a Santa Marinella che a Santa Severa, quest’ultima esclusa in verità da un progetto Pnrr mirato alla soluzione delle sue emergenze. Si poteva pensare ad affrontare in modo radicale la messa in sicurezza della città sempre a rischio idrogeologico a causa della sua conformazione geografica e dei cambiamenti climatici o ancora pensare all’ampliamento e alla razionalizzazione dell’isola ecologica. Tutti i progetti hanno la firma di Mencarelli, funzionario in quiescenza che rimane al suo posto nonostante la richiesta di rimozione da parte del Prefetto Lamberto Giannini. L’indispensabilità dell’architetto viene difesa dal sindaco Tidei con lo scopo di garantire il buon funzionamento dei progetti, 29 milioni, dice il Sindaco, sono nelle sue mani. In verità i progetti di Pnrr che hanno come soggetto attuatore il nostro Comune sono 17 ed hanno un importo complessivo di 12,5 milioni di euro. Intanto, l’architetto in questione, non segue solo i progetti di Pnrr, alcuni dei quali in ritardo, ma prosegue indisturbato a firmare anche altri atti attinenti invece al ruolo di responsabile del Settore dei Lavori Pubblici, che proprio non dovrebbe più ricoprire perché, come correttamente ha fatto notare il Segretario Generale e ribadito il Prefetto, l’architetto in quiescenza potrebbe ricevere, al limite, un incarico di supporto al Rup per l’attuazione del Pnrr”.

