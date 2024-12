ALLUMIERE - Ottime notizie per Allumiere: sono in arrivo 480mila euro di fondi Pnrr.Il Comune di Allumiere, infatti, si è aggiudicato un bando Pnrr ottenendo 480 mila euro per interventi finalizzati alla realizzazione di un asilo nido. Ecco quindi una gran bella notizia per le famiglie e che va a premiare l'ottimo lavoro svolto negli ultimi mesi dall'amministrazione guidata dal sindaco Luigi Landi, sempre in prima linea nell’intercettare fondi europei per interventi volti a migliorare i servizi alle famiglie e le opportunità a disposizione della comunità tutta.

"I fondi in arrivo saranno impiegati per il completamento della struttura "ex materna", già destinataria di fondi, per circa 200mila euro, ottenuti dalla precedente amministrazione, per interventi di messa in sicurezza e nuovi infissi" Ad annunciarlo la vicesindaca di Allumiere, Marta Stampella, assessora alla Pubblica Istruzione. "Stiamo lavorando ininterrottamente, di concreto con l'assessorato ai lavori pubblici Giovanni Sgamma - spiega la vicesindaca e assessora all'Istruzione, Marta Stampella - per il potenziamento dei servizi alle famiglie, con interventi strutturali e di riqualificazione sui plessi esistenti, intercettando ogni opportunità di finanziamento. Dopo gli interventi C.S.E. ottenuti lo scorso anno, per oltre 330mila euro, grazie ai quali abbiamo provveduto alla riqualificazione delle centrali energetiche e la sostituzione di parte degli infissi nei due plessi scolastici Mertel e Turati, andremo ora ad investire questo mezzo milione di euro (circa) su una delle tematiche più care a questa amministrazione: l’istruzione e l’educazione delle future generazioni, per un paese a misura delle famiglie, con servizi essenziali volti a garantire il supporto adeguato alla crescita e allo sviluppo della comunità, per disincentivarne lo spopolamento".

I lavori, dati i vincoli dovuti al PNRR, dovranno essere affidati entro il 31 ottobre e cantierizzati entro la fine del 2024.

Intanto per i genitori degli alunni dell'Infanzia e della Primaria la vice sindaca Stampella fa sapere che: "per il servizio di mensa scolastica per l'anno scolastico 2024-2025 non è necessario iscrivere gli alunni al servizio mensa. Tutti gli alunni e le alunne iscritti/e alle classi della scuola materna e della scuola primaria dei plessi di Allumiere Piazza F.Turati e Via del Faggeto sono automaticamente considerati iscritti al servizio della mensa scolastica. E' necessario solo presentare il modulo “Domanda di esonero” in caso si scelga di non usufruire del servizio; presentare il modulo “Domanda di agevolazione” in caso di più minori che usufruiranno del servizio nello stesso nucleo familiare; presentare modulo di “Domanda di esenzione L.104/92” in caso di minore con certificazione L.104/92; comunicare con “Autodichiarazione ai sensi D.P.R. 445/2000- Servizio refezione scolastica dieta speciale” le allergia e intolleranze o altre patologie certificate o di richiesta di dieta speciale". Tutti i dettagli ed i moduli sono consultabili sul sito internet del Comune di Allumiere al seguente link: www.comune.allumiere.rm.it/index.php/vivere-il-comune/dati-generali/notizie/2887-servizio-di-mensa-scolastica-a-s-2024-2025-avviso-ai-genitori-degli-alunni-delle-scuole-dell-infanzia-e-primaria-dei-plessi-di-allumiere

È anche possibile presentare le richieste per l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2024/2025 entro le ore 12 del prossimo 2 agosto. I moduli e l'informativa sono reperibili sul sito del Comune di Allumiere al seguente link: www.comune.allumiere.rm.it/index.php/vivere-il-comune/dati-generali/notizie/2888-iscrizione-al-trasporto-scolastico-a-s-2024-2025-avviso-ai-genitori-degli-alunni-delle-scuole-dell-infanzia-primaria-e-secondaria-di-primo-grado-di-allumiere.

