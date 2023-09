Lorenzo Contigliozzi

FIUMICINO - Nulla è ancora deciso in merito ai vincoli sull’area collinare di Pizzo del Prete, che tanto hanno fatto dibattere soprattutto a livello politico e ambientale. Qualche mese fa, infatti, l’opposizione sul piede di guerra accusò l’Amministrazione a guida Mario Baccini di “«non avere a cuore il territorio» , invitando tra l’altro il Sindaco a fare ricorso al Consiglio di Stato.

Un ricorso che – ed è questa la grande novità – è stato presentato, anche se da un attore istituzionale diverso.

Andiamo per ordine. Con la sentenza 09907/2023, il Tar del Lazio tolse i vincoli che tutelavano ampie parti della zona nord del comune di Fiumicino, compresa l’area di Pizzo del Prete. Il Tar quindi accolse il ricorso della Fiumicino Rinnovabili s.r.l, quest’ultima avente l’intenzione di destinare oltre 100 ettari a un mega impianto fotovoltaico, a una distesa di pannelli solari. La sentenza mandò inevitabilmente su tutte le furie gli ambientalisti: ben 26 associazioni, infatti, chiesero formalmente al Comune di fare ricorso al Consiglio di Stato.

A muoversi tuttavia, almeno sulla carta, è stato solo il Ministero della Cultura che ha effettivamente presentato ricorso, relativo alla domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza TAR 09907/2003. Tramite l’Ordinanza n.03364/2023, il Consiglio di Stato “Accoglie in parte l’istanza cautelare, e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata con riferimento all’area oggetto degli atti impugnati che non riguarda la domanda di autorizzazione della Fiumicino Rinnovabili s.r.l. per l’installazione del precitato impianto fotovoltaico” si legge. Tutto fermo, dunque.

Ed il destino di Pizzo del Prete – nonché delle altre aree coinvolte – è ora nelle mani del massimo organo della giustizia amministrativa.

«Voglio esprimere tutta la mia soddisfazione per la sospensiva della sentenza del TAR - ha commentato Barbara Bonanni Capogruppo di Sinistra Italiana e Reti Civiche - per quanto riguarda la tutela delle aree collinari a nord di Fiumicino».

Poco più di un mese fa – spiega Bonanni – gli esponenti della maggioranza del Comune di Fiumicino hanno affermato che non c’erano i presupposti per ricorrere contro la scelta del TAR che annullava di fatto l’applicazione dell’art. 136 alla zona collinare di Fiumicino, che voglio ricordare fu chiesto con un ordine del giorno del quale ero prima firmataria, per tutelare quella “zona bianca”, un’area di importante pregio paesaggistico, archeologico e agricolo, dal possibile insediamento di discariche e opifici».

«Spero che gli “esperti” della maggioranza, che hanno votato contro la possibilità di ricorrere contro la sentenza del TAR e che si sono espressi di fatto contro l’art. 136, facciano un bagno di umiltà visto che non solo il Ministero dei Beni Culturali ha proceduto con il ricorso, a tutela del proprio Decreto, ma è stata anche sospesa la sentenza del Tribunale Amministrativo fino a quando il Consiglio di Stato non si sarà espressa su questo argomento, e comunque non prima del primo trimestre del 2024. Per l’ennesima volta ci sembra che piuttosto che su analisi oggettive che prendono in esame il benessere del Comune di Fiumicino, le scelte di questa amministrazione siano volte ad uno sviluppo, spinto verso il liberismo economico, nel quale si perde la visione della naturale vocazione del nostro bellissimo territorio» – conclude la Capogruppo.