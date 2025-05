ALLUMIERE - “La Provincia deve mettere in sicurezza la strada che attraversa la nostra frazione”. Questa la richiesta di molti residenti della frazione di La Bianca che chiedono più sicurezza sulla strada. “Le macchine volano invece di procedere lentamente - spiegano i residenti - auto, moto e mezzi vari passano per questa strada e noi che abbiamo le case direttamente sulla carreggiata dobbiamo fare la massima attenzione quandi usciamo o quando dobbiamo enntrare. Ci sono dei tratti, dove la strada ha dei restingementi e il pericolo aumenta”.

I residenti chiedono a Città Metropolitana che vengano messi dei dossi o dei dissuasori del traffico, ma ancora nessuno ha fatto nulla. La strada è pericolosa sopratttutto per i bambini e per gli anziani”. Altri residenti hanno sottolineato: “Su questa strada che attraversa la nostra frazione passano tutti quelli che devono andare a Tolfa e che da Tolfa devono recarsi a Civitavecchia. Questa strada, seppure è stretta, è altamente trafficata e più passa il tempo e più la situazione peggiora”.

Tutti puntano il dito contro il molto traffico proveniente e diretto a Tolfa e contro Città Metropolitana che non prende provvedimenti.

“Questa strada è a doppio sensi di circolazione, nonostrante i restingimenti e le curve - prosegono altri biancaroli - il traffico è sempre sostenuto ma dal venerdì alla domenica la situazione diventa assai difficile”.

Altri problemi evidenziati sono che: “Mancano i canali di scolo non ci sono strisce pedonali. Inoltre manca la segnaletica orizzontale e verticale; la velocità di chi percorre questo tratto è molto elevata, sia da parte delle moto che vengono a branchi ogni domenica, sia da parte dei dei singoli motorini o delle macchine e qua diventa veramente pericoloso. Peraltro le case sono direttamente sulla strada e uscire e entrare nelle case è sempre di più un’impresa”. Tutti coloro che hanno scritto e che sono stati interpellati hanno all’unanimità sottolineato la “necessità assolutamente di intervenirecon dei dissuasori del traffico”.

Un’altra richiesta di molti residenti è che “Vengano realizzate una o più aree parcheggio”. Questa frazione è il cuore della gastronomia: ci sono eccellenti ristoranti che richiamano avventori dal comprensorio e, quindi, come spiegano i residenti di La Bianca “c’è estrema necessità di avere delle zone di parcheggio che per il momento sono assenti. Chi viene poi ntasa ancora di più il traffico perché non ci sono aree dove poter parcheggiare la macchina e dove poter poi girare”.

La frazione di La Bianca è un bel posto dove vivere perchè la gente è accogliente e si respira aria di famiglia; c’è una forte comunità attiva nella Contrada e nella parrocchia Nostra Signora di Lourdes. Qui l’aria e buona e il cibo succulento con tanti artigiai che nell’arte della panificazione, della norcineria e della ristorazione si distinguono.

La gente che sceglie come meta La Bianca o che passa per andare e venire da Tolfa è veramente tanta e osservando coi residenti la situazione della strada non si può che sperare con loro che qualcuno intervega con una soluzione efficace che sappia far tornare la tranquillità tipica di questo luogo.

