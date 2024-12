MONTALTO - Lite violenta sul litorale di Montalto di Castro, dove domenica sera è scoppiata una maxi rissa tra nordafricani.

Dallo scontro verbale all’uso di coltelli e vetri di bottiglie è stato un attimo. Momenti di terrore sono stati vissuti dai presenti nell’area situata nei pressi del teatro Lea Padovani. Sei sarebbero le persone rimaste seriamente ferite in varie parti del corpo: all’addome, al volto, alla testa e alle mani.

Sul posto, allertate dai residenti, si sono recate le forze dell’ordine: Polizia, Carabinieri e sanitari del 118. Anche la sindaca Emanuela Socciarelli è giunto sul luogo della rissa. I feriti sono stati trasferiti presso l’ospedale di Tarquinia per le cure del caso.

Indagini a trecentosessanta gradi per risalire alle cause della violenza che riporta il litorale viterbese sotto i riflettori.

Proprio in queste ore i carabinieri hanno attivato maggiori controlli rafforzando il numero dei militari in campo soprattutto durante il weekend.

Una squadra della Cio (Compagnia intervento operativo) del sesto Battaglione Carabinieri Toscana è arrivata sul litorale viterbese in supporto ai carabinieri della Compagnia di Tuscania, con l'obiettivo di potenziare il presidio del territorio e contrastare con ancora maggiore efficacia i fenomeni di movida violenta e i reati predatori. L'invio di rinforzi, disposto dal comando generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresenta un segnale concreto dell'impegno delle Forze dell'ordine per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti che frequentano le località costiere durante la stagione estiva. Maggiori controlli e pattuglie mirate, con particolare attenzione alle zone della movida notturna, dove spesso si verificano risse, aggressioni ed episodi di spaccio. L'impiego di rinforzi rappresenta un passo importante nella lotta alla “mala movida”, un fenomeno che purtroppo continua a destare preoccupazione in molte località d'Italia.

L'azione congiunta delle forze dell'ordine, delle istituzioni locali e dei cittadini è fondamentale per garantire la sicurezza del territorio e tutelare il diritto al divertimento sano e sicuro. La squadra della Cio supporterà l’azione dell’Arma territoriale anche nella prevenzione dei furti in abitazione e dei reati predatori in genere. Risale proprio a pochi giorni fa la denuncia da parte dei Carabinieri di Pescia Romana di un ventottenne italiano, individuato quale autore di furto all’interno di un supermercato locale. Nei suoi confronti ora è stato emesso anche il divieto di ritorno nel Comune per un anno. Il fine settimana appena trascorso ha visto i carabinieri della Compagnia di Tuscania impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio e della circolazione stradale sul litorale, con un focus particolare a Montalto Marina e sulle direttrici viarie principali che conducono alla località. L’operazione è stata supportata dai militari della Squadra di Intervento Operativo del Battaglione CC Toscana e dai militari del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria.

Sono stati impiegati complessivamente più di 20 militari, che hanno sottoposto a controllo un centinaio di persone e una quarantina di autovetture. Il fiuto del cane antidroga Nathan e l’empatia operativa con il suo militare conduttore sono risultati ancora una volta fondamentali per la ricerca delle sostanze stupefacenti.

Un 16enne, proveniente dalla provincia di Viterbo, controllato in compagnia di quattro amici, è stato trovato in possesso di uno spinello, che ha tentato di occultare al controllo, negando inoltre di essere in possesso di sostanze stupefacenti alla specifica domanda dei militari operanti. Nathan, però, aveva già fiutato qualcosa che non andava nelle tasche del ragazzo, all’interno delle quali è stato rinvenuto un grammo circa di marijuana. Nei suoi confronti i militari hanno proceduto con la contestazione amministrativa alla Prefettura e lo hanno affidato ai genitori, fatti arrivare sul posto. Sono stati inoltre rinvenuti 1,2 grammi di cocaina, 7,8 grammi di hashish sequestrati a carico di ignoti. Infine sono state elevate 6 sanzioni al codice della strada nei confronti di automobilisti per violazioni varie: mancata revisione dell’autoveicolo, circolazione contromano, numero di passeggeri a bordo superiore quello indicato nella carta di circolazione, ecc. “Con l’avvio della stagione estiva – ha dichiarato il colonnello Massimo Friano, comandante provinciale di Viterbo – sono stati potenziati gli organici delle stazioni Carabinieri che operano sul litorale, Pescia Romana, Montalto di Castro e Tarquinia, con i militari provenienti dalle Compagnie Carabinieri dell’interno della Tuscia, sia della Compagnia di Tuscania, con la finalità di aumentare la presenza di pattuglie sul territorio, soprattutto negli orari di maggiore afflusso di persone e nell’orario notturno. I controlli proseguiranno rafforzando il dispositivo e in stretta coordinazione con le altre forze di polizia, con l’obiettivo di garantire una risposta più rapida ed efficace a qualsiasi episodio di illegalità e di garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti, favorendo un clima di serenità e tranquillità nelle nostre località balneari».

©RIPRODUZIONE RISERVATA