CERVETERI – Attraversamento di almeno 30 cinghiali in via Primo Mantovani, di fronte alla palude di Torre Flavia. Hanno rischiato grosso l’altra notte gli automobilisti che si sono fermati in tempo scongiurando uno scontro con gli ungulati che sono sempre di più ormai. Ne sono stati stimati una cinquantina e il piano per catturarli partirà solo ad ottobre, come annunciato in queste ore dal gestore dell’oasi. Come si evince anche da un video, i più piccolini sono stati mandati avanti mentre gli adulti erano più dietro. Una situazione ormai fuori controllo al confine con i due comuni. Spesso in gruppo gli animali raggiungono il centro abitato a Cerenova in cerca di cibo. A rischio soprattutto le persone che portano a passeggio i loro cani.

