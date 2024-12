CERVETERI – Il centro antiviolenza contro le donne continuerà ad essere un punto di riferimento non solo per le vittime della città etrusca ma anche da tutte quelle del Lazio. Questo grazie ai fondi del comune cerveterano, circa 72mila euro, stanziato per la struttura. Ma sono i dati a far rumore in queste ore. Numeri snocciolati dalla sindaca. Ben 217 donne si sono appoggiate al centro “Le Farfalle” di Cerveteri in 20 mesi. «Un numero di richieste di aiuto altissimo – conferma Elena Gubetti - che fa riflettere ancor di più in questi giorni in cui ci apprestiamo a celebrare la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, una data che sta assumendo un significato sempre più importante, ma che purtroppo si sta trasformando in un triste anniversario in memoria di chi ogni giorno subisce violenza». Le donne hanno bussato alla porta per episodi di maltrattamenti e violenze sessuali. «Dal report che ho ricevuto – certifica il sindaco - in alcuni casi le situazioni sono ancor più drammatiche : si parla di reati gravissimi, che vanno dalle violenze sessuali appunto, al Revenge porn, dallo sfruttamento della prostituzione fino a casi di tentato omicidio. Un dato che balza subito agli occhi è che oltre il 53% delle donne che si rivolgono al centro hanno un’età compresa fra i 40 e i 50 anni e subito dopo con oltre il 30% ci sono le donne fra i 30 e i 40 anni. Questo significa che le giovani e giovanissime forse neanche sanno della possibilità di arrivare al centro antiviolenza per farsi aiutare ecco perché è più che mai fondamentale implementare l’attività del nostro Centro, l’unico del territorio». Lo scorso maggio venne registrata la denuncia del gruppo Udi Nilde Iotti pronto a certificare come in primavera tre ragazze si erano presentate nel centro di Cerveteri sostenendo di essere vittime della droga dello stupro.. Nella maggior parte dei casi i fatti si legherebbe a serate trascorse nei locali e nelle discoteche sul litorale e anche nella Capitale. «Lunedì rpossimo – ricorda Gubetti - ricorrerà la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e anche quest’anno Cerveteri, con i suoi cittadini, i suoi ragazzi e ragazze scenderà in piazza con manifestazioni ed iniziative. Sarà una giornata di riflessione, una giornata in cui ricorderemo tutte le donne che non ci sono più».

©RIPRODUZIONE RISERVATA