NEPI - Dimostra di essere già attiva e dinamica, l’associazione Diritti dei Cittadini, presieduta da Moreno Mengari. Appena concluso l’incontro sul trasporto pubblico presso la sala consigliare del comune di Nepi, il presidente spiega: «Abbiamo chiesto ai sindaci di Nepi e Castel Sant’Elia diverse questioni, in primis sollecitare il Cotral per aumentare di numero due corse in andata e numero due corse al ritorno negli orari di punta e non fare tappa presso i comuni di Campagnano e Formello, tutte le corse dovrebbero andare direttamente a Saxa Rubra e alla stazione ferroviaria di La Storta; idem al ritorno da Roma, tutte le linee dirette a Nepi».

«Inoltre - prosegue Mengari - abbiamo chiesto di aumentare le corse in direzione di Viterbo in modo di “avvicinare” gli studenti agli istituti scolastici di Bassano Romano, Ronciglione, Capranica, ecc. e aumentare le coincidenze verso Nepi nella rotatoria di Monterosi».

In aggiunta, un’altra richiesta: «Basta con le navette semivuote, è necessario attivarsi per collegare Nepi con la stazione di Cesano di Roma (tempo fa si voleva realizzare una stazione ferroviaria a Settevene, giusto! In attesa di questo evento raggiungiamo noi quella di Cesano con le navette della Seatour). Infine abbiamo chiesto la riattivazione immediata delle fermate Cotral di Settevene e quella dei centri commerciali di Nepi».

Il presidente Mengari invita i cittadini ad aderire ad aderire all’associazione e di consultare la pagina dell’associazione stessa.

