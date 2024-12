CIVITA CASTELLANA – Decoro e pulizia urbani, in arrivo nelle prossime settimane nuovi cestini per l’immondizia in diverse zone della città, frazioni comprese. Lo annuncia l’assessore all’Ambiente Massimiliano Carrisi, in esecuzione del progetto “100 cestini per Civita Castellana”.

«L’obiettivo è quello di avere una città più sensibile e rispondente alla qualità della vita dei cittadini, al decoro e alla pulizia urbana – spiega Carrisi -, oltre e rendere più pulito e vivibile il nostro territorio. Con nuovi cestini, allo stesso tempo si vogliono incentivare i cittadini a tutelare l’ambiente». Carrisi dà, inoltre, notizia anche dell’avvenuta pulizia, da parte degli operatori Sate, di via del Rivellino, nel tratto limitrofo al Forte Sangallo, dal parcheggio di via Mazzocchi alla chiesetta che si trova in via Madonna delle Rose. «La zona, che costituisce un indubbio patrimonio storico cittadino, da troppo tempo viene violentata da cittadini incivili e incuranti della bellezza del nostro territorio – incalza l’assessore -. Cittadini che, portando a passeggio i loro cani, lasciano spesso lungo la strada le deiezioni. È inaccettabile un tale incivile comportamento, che danneggia l’intera comunità». «Chi possiede un cane ha tutto il diritto di passeggiare con il proprio amico a quattro zampe lungo le vie cittadine e negli spazi verdi deputati, ma allo stesso tempo chi vive la città ha tutto il diritto a non imbattersi nelle deiezioni canine e a trovare strade, marciapiedi e parchi puliti – interviene il sindaco Luca Giampieri -. Tale problematica non investe soltanto via del Rivellino, bensì lunghi tratti di vie, piazze, marciapiedi e parchi cittadini e ciò è ormai divenuto intollerabile. Tutti i proprietari di cani, in luogo pubblico o privato aperto al pubblico, devono munirsi di appositi strumenti di pulizia per la raccolta degli escrementi degli animali e provvedere alla loro immediata rimozione. La raccolta delle deiezioni dei propri animali è obbligatoria sia per ragioni di decoro che di igiene». «La mia amministrazione – conclude il primo cittadino – avvierà un’azione contro l’abbandono delle deiezioni canine sia attraverso l’installazione di appositi dog box in diversi luoghi della città, sia attraverso l’ausilio della polizia locale deputata all’accertamento delle condotte contrarie alla legge».

