SANTA MARINELLA – Da ieri, l’impresa che ha in appalto i lavori per la realizzazione della nuova piscina comunale, ha iniziato a posizionare la copertura della struttura sportiva. A dirlo sono il Sindaco Pietro Tidei, l’assessore allo sport Marina Ferullo e quello ai lavori pubblici Andrea Amanati. Ieri, infatti, sono stati installati alcuni moduli in calcestruzzo, relativi alla copertura della piscina che sorgerà all’interno del complesso sportivo di Via delle Colonie, nello specifico accanto allo Stadio Comunale Ivano Fronti. “Oggi, finalmente, sono stati installati i moduli prefabbricati relativi alla copertura della piscina comunale – dicono il Sindaco Pietro Tidei e l'assessore allo sport Marina Ferullo – un’opera pubblica molto importante che andrà ad arricchire l’offerta sportiva nella nostra città. La nuova piscina, sarà realizzata grazie al mutuo già contratto in passato con l’istituto del Credito Sportivo, un finanziamento di poco inferiore al milione di euro. A questa cifra andranno sommati altri 2.4 milioni di euro, provenienti dal Pnrr e dalla Città Metropolitana, che consentiranno al nostro Comune di avere un impianto omologato dal Coni e che pertanto potrà essere utilizzato, non solo a livello amatoriale per la pratica del nuoto e di altre attività di fitness in acqua, comprese le riabilitazioni motorie, ma anche per allenamenti e competizioni agonistiche di carattere nazionale. La piscina comunale, rientra nel più ampio e importante progetto della Città dello Sport, questo grande complesso sportivo sul quale abbiamo investito moltissime risorse in questi anni, dall’intero rifacimento dello Stadio Comunale, ai lavori di ammodernamento e ristrutturazione del Palazzetto dello Sport”. “Grazie ai tanti finanziamenti ottenuti grazie al Pnrr – aggiunge l’assessore Andrea Amanati – la città cambierà volto in questi anni. Tra i cantieri più importanti c’è di fatto la piscina comunale, del quale oggi sono stati avviati i lavori di copertura. Siamo convinti che entro la primavera del 2025, potremo concludere ed inaugurare questa bellissima struttura sportiva. Parteciperemo a breve al bando Sport e periferie, con il quale daremo avvio ai lavori di ristrutturazione dell'impianto sportivo di Santa Severa e al rifacimento della pista di atletica dello stadio di Santa Marinella, oltre a realizzare un campo da calcio a 8 e alla progettazione della copertura della nuova tribuna”.