CERVETERI - «Dopo 10 anni di proclami dell'ex sindaco Pascucci sui parchi, dopo l'annuncio due anni fa riguardo all'ottenimento di un finanziamento PNRR di 2 milioni e 300mila euro per 5 parchi e dopo due anni di amministrazione Gubetti, questo misero parco giochi è ciò che sono riusciti a fare». Non le manda a dire Anna Lisa Belardinelli, ex consigliere comunale, in riferimento al parco giochi Ina Casa inaugurato per altro pochi giorni fa. «Speriamo che con gli altri parchi siamo più fortunati», aggiunge sempre Belardinelli.

Tante critiche dei cittadini. «Con tutto questo spazio a disposizione ci sarebbe stata bene un'area per i più piccini, qualche altalena che qui non vedo, delle panchine, una pista di pattinaggio e un mini campetto», scrive pubblicamente Benedetta.

