Pioggia, il fiume Mignone ha di nuovo rotto gli argini: evacuate alcune abitazioni

Intervento in tarda sera dei volontari Aeopc, della Polizia locale e dell'Autorità idraulica della Regione Lazio Persone allontanate dalle strutture in via precauzionale Nella notte monitoraggio costante dei livelli del corso d’acqua