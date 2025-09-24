TARQUINIA - Allagamenti e disagi a Tarquinia a causa dell’abbondante pioggia che si abbattuta sul litorale. Diversi gli interventi dei volontari Aeopc allertati ieri mattina dalla sala operativa regionale.

Su richiesta della Polizia locale i volontari Aeopc sono intervenuti sia nel sottopassaggio alle Grottelle sia a Tarquinia Lido per riportare alla normalità alcune strade completamente allagate.

Il lavoro è proseguito per diverso tempo anche per togliere fango e detriti da alcune strade che hanno generato criticità.

A coordinare le operazioni il presidente Aeopc Tarquinia Alessandro Sacripanti. ©RIPRODUZIONE RISERVATA