SANTA MARINELLA – A margine dell’incontro che ha avuto con i pescatori professionisti e gli operatori portuali, il sindaco Tidei ha tenuto a mostrare la sua soddisfazione per le notizie arrivate dalla Regione Lazio, dove l’Arpa ha dichiarato le acque marine della costa santamarinellese un’eccellenza.

“Il nostro mare è un’eccellenza – ha detto Tidei - Santa Marinella e Santa Severa sono pronte per la nuova stagione balneare. Cittadini e turisti possono stare sereni e godersi la bellezza della nostra costa e la sicurezza delle acque del nostro mare”.

Con queste poche, ma decise parole, il sindaco Pietro Tidei commenta i risultati resi pubblici dalla Regione sullo stato di salute del mare laziale, dopo le analisi effettuate da Arpa, l’agenzia per la protezione ambientale. La mappatura delle aree balneabili ha certificato che il 91% delle aree laziali risulta eccellente e tra queste quelle di Santa Marinella, con i suoi 22 chilometri di costa. “Il nostro mare è pulito e gode di ottima salute – prosegue il sindaco - un risultato che è frutto degli interventi dell’amministrazione comunale e che continueremo a portare avanti. Il sistema di depurazione è ottimale e permette di ottemperare a tutti i parametri di qualità delle acque. Continueremo a monitorare, come sempre fatto, affinché si confermino i dati positivi anche per i futuri rilevamenti che l’Arpa effettuerà durante l’anno. Siamo pronti a inaugurare la stagione estiva e a continuare la programmazione di nuovi interventi nel rispetto dell’ambiente e del mare”. Intanto, nei giorni scorsi, il Comune ha pubblicato l’ordinanza sindacale che individua nelle “Spiagge Nere” a sud di Santa Severa, l’arenile destinato al naturismo e quello dedicato agli animali domestici. Alla Bau Beach, gli amici a quattro zampe, potranno accedere dalle 9 alle 19, accompagnati dai loro proprietari.

