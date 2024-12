ALLUMIERE - Grande successo per la seconda edizione di "Sentieri Fioriti", una manifestazione che ha promosso Allumiere attraverso il trekking a 360gradi e che ha permesso a tantissima gente di scoprire il meraviglioso territorio collinare, il borgo e i suoi prodotti tipici.

Questa riuscita ed apprezzata iniziativa è stata perfettamente organizzata in sinergia dall'associazione Il Cammino dell'Allume, dall'amministrazione comunale e dall'Università Agraria in collaborazione con molte associazioni sel territorio. Nell'arco della giornata si sono susseguite escursioni di ogni tipo adatti a tutti I gusti e rivolti a persone di ogni età e anche agli amici a quattro zampe. Ci sono stati laboratori e visite al museo, attività sportive a contatto con la natura.

È stata anche la giornata della promozione dei prodotti e dei piatti tipici grazie allo stand dell'Agraria e di altri produttori. Molto apprezzata l'iniziativa dello speciake timbro della giornata. Nei giorni precedenti la presidente de Il Cammino dei Minatori Lara Sgamma ha consegnato gli speciali "Timbri del Minatore" e durante la giornata di domenica moltissimi si sono fatti timbrare la mappa. Questa bellissima manifestazione ha dato modo alle persone di conoscere e apprezzare le attività commerciali del paese. Tutti gli escursionisti sono tornati a casa felici e con un pieno di emozioni e di energia. Molti i complimenti agli organizzatori da parte di chi ha partecipato.

"La seconda edizione di Sentieri Fioriti - spiega soddisfatto e orgoglioso il sindaco Luigi Landi - è pienamente riuscita nelle sue intenzioni di far conoscere il territorio con le sue bellezze ambientali e archeologiche, il borgo, il Palazzo Camerale e i nostri prodotti enogastronomici. Una modalità giusta per far crescere il turismo sostenibile nel nostro paese. Un grazie sentito alle tante persone della nostra comunità che con cuore, passione e intelligenza hanno curato e reso possibile questo evento. Un grazie all'Unione Sportiva di Allumiere, al Gruppo Giovanile Parrocchiale, alla Casa delle Arti, all'Associazione Poeti Allumiere, all'azienda vinicola "Il Casello". In ultimo, ma non in ordine di importanza, grazie a tutte le realtà del trekking che hanno reso questa giornata indimenticabile. Buon cammino a tutti e arrivederci al prossimo anno".

Sulla stessa linea la delegata alle Pari Opportunità del comune di Allumiere e vice presidente dell'associazione "Il Cammino dell'Allume 2.0", Alessia Brancaleoni. "È stata una manifestazione che ha messo al centro della giornata il trekking, tutti i tipi di trekking a piedi, a cavallo, sensoriale e someggiato - spiega Alessia Brancale - abbiamo dato la possibilità di godere delle bellezze del nostro territorio sia a livello naturalistico che a livello enogastronomico. Per i partecipanti c'è stata la possibilità di immergersi nella realtà di Allumiere per passeggiare in natura, per passeggiare nelle nostre vie storiche, per visitare il nostro museo e per assaporare i prodotti tipici dei nostri produttori e dell' università Agraria. L'obiettivo del Cammino dell'Allume 2.0 è quello di mettere insieme le forze di tutti e creare situazioni come quelle di domenica e fanno conoscere Allumiere sia da un punto di vista storico e naturalistica...come seconda edizione sono veramente soddisfatta di aver contribuito insieme ad un bellissimo gruppo di persone questo evento, perché ciò che ci unisce è l' amore per il nostro territorio, con la speranza che possa essere da stimolo per le future generazioni".

Soddisfatta anche la presidente dell'associazione "Il Cammino dell'Allume", Lara Sgamma. "Sentieri Fioriti 2024 passerà alla storia e rimarrà impressa nei nostri cuori - spiega Lara Sgamma - perché celebra un traguardo importante, celebra la realizzazione di un sogno e fissa nella nostra mente una consapevolezza importante: i sogni possono diventare realtà se ci crediamo insieme e lavoriamo per realizzarli.

Il "Cammino dei Minatori" è una realtà, una realtà di comunità, una realtà di Allumiere. Si ringrazia l'amministratore comunale di Allumiere, l'Università Agraria, l'associazione Adamo, l'associazione Click, ad Augusto Amici per aver realizzato una splendida mostra etno antropologica su Allumiere. Un grazie anche alle volontarie che hanno curato gli allenamenti e a tutte le realtà del trekking che hanno reso questa giornata indimenticabile. Buon cammino a tutti".

Molto bello l'augurio della "Sorella delle Erbe" Francesca Stefanelli: "Abbiamo partecipato all'inaugurazione del Cammino dei Minatori durante l' evento Sentieri Fioriti: che possa questo cammino avere sempre il vento in poppa e tanta bella gente che lo percorre, nel rispetto della natura e della sua generosità".