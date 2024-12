CERVETERI - La tappa del Premio Strega ottiene un grande successo. Piazza gremita e grande partecipazione. Una vera «emozione» come sottolineato dal vicesindaco e assessore alle Politiche culturali, Federica Battafarano. «La presenza dei tantissimi autori di fama nazionale a Cerveteri nella tappa del Premio Strega - ha detto - è stato un privilegio. Ci ha consentito nons oltanto di conoscere da vicino scrittori che di certo non si incontrano tutti i giorni, ma anche di dibattere di argomenti importanti e di stretta attualità, tematiche sociali spesso difficili da affrontare e che ogni volta creano anche divergenze nell'opinione pubblica».

«Poterlo fare insieme ad autori che a livello di narrativa stanno segnando questo particolare periodo - ha proseguito - non è un caso che erano presenti tutti i componenti della dozzina di autori finalisti del Premio Strega, il più importante riconoscimento letterario italiano. È stato un momento culturale di uno spessore straordinario, che auspichiamo, si possa ripetere anche negli anni futuri». Successo anche per il primo Festival letterario etrusco che ha portato in città ulteriori autori importanti nel tessuto letterario italiano a livello nazionale.

