LADISPOLI – Pestato in mezzo al traffico in via Ancona da un automobilista in compagnia di un amico, poi fuggiti entrambi. Attimi di paura in pieno centro con un uomo 40enne trasportato in ospedale con l’ambulanza al Padre Pio di Bracciano in seguito all’aggressione subita. Non è in pericolo di vita fortunatamente ma ha ricevuto diverse fratture in varie parti del corpo. La vicenda è di alcuni giorni fa. La vittima – secondo alcune testimonianze – è stata presa a pugni e poi a calci mentre era a terra sul marciapiede di fronte ad alcune attività commerciali. Forse una lite o un lieve tamponamento deve aver provocato la reazione del bruto. Sul posto sia carabinieri che polizia per fare luce su quanto accaduto. Diversi commercianti della zona sono usciti richiamati dalle urla. «Quel poveretto è stato massacrato, non si è capito il motivo. Era giovane l’assalitore, chi era con lui ha cercato di placarlo portandolo via». Da capire se gli impianti di videosorveglianza privati possano servire a ricostruire l’episodio. Invece in via Settevene Palo da segnalare un tamponamento. Nessuno è rimasto ferito ma una delle due conducenti è risultata positiva all’alcol test. Alla donna di 60 anni le è stata ritirata la patente.