MONTALTO - L’amministrazione comunale di Montalto di Castro avvia l’iter per il riconoscimento di Pescia Romana come frazione del Comune di Montalto di Castro.

«Vogliamo condividere con voi un pensiero, una proposta che nasce dal rispetto per la nostra comunità - si legge nell’annuncio social dell’amministrazione - Da sempre crediamo nell’unione tra Montalto e Pescia, due realtà diverse ma complementari, due identità che convivono dentro lo stesso Comune. Non esiste una comunità “migliore” dell’altra: esistono persone, storie, tradizioni che, insieme, rendono più forte e più bella la nostra terra. Proprio per questo, pensiamo che sia arrivato il momento di riconoscere pienamente l’identità di Pescia Romana, una comunità viva, orgogliosa, con la sua storia, le sue scuole, i suoi servizi, i suoi centri sportivi e una marina di eccellenza. Crediamo che questa identità possa trovare piena espressione all’interno del Comune di Montalto di Castro, attraverso il riconoscimento di Pescia Romana come frazione».

«Nelle prossime settimane - spiegano dal Comune castrense - apriremo un percorso di ascolto e confronto, incontrando i cittadini. Vogliamo decidere insieme quale futuro dare a questa idea, con una proposta condivisa che approderà in consiglio comunale. Perché il futuro di Montalto e di Pescia si costruisce insieme, con chiarezza, partecipazione e rispetto reciproco. Un ringraziamento a chi vorrà portare il proprio contributo».

